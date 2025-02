Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, Conte ha deciso: non si torna più indietro

Notizie calcio – In casa, di fatto, bisogna registrare una decisione presa dallo stesso Antonio.Altro pari per il, ma quello con la Lazio ha sicuramente un sapere diverso. Dopo il ko dell’Inter nel derby d’Italia contro la Juve, di fatto, quel punticino rimediato contro i capitolini ha permesso agli uomini di Antoniodi portare a due punti il proprio vantaggio in classifica sulla ‘Beneamata’.Nel team partenopeo, dunque, adesso c’è molta più fiducia per il prossimo turno di campionato, dove in calendario c’è la trasferta di Como. Proprio per questa gara bisogna registrare una decisione importante presa dallo stesso Antonioha: col ComoPolitano dal primo minutoSecondo quanto riportato dal quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico pugliese avrebbedi farre Matteo Politano dal primo minuto.