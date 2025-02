Tvplay.it - Ribaltone Inter, decisone presa: si cambia

L’riflette dopo la pesante sconfitta contro la Juventus. A fine stagione via alla rivoluzione: in cantiere 4 partenze. Unità anti-crisi subito attivata in casadopo la sconfitta patita per mano della Juventus. Un ko che ha fatto scattare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente, soprattutto per le modalità attraverso cui è maturato. Tanti, infatti, gli errori commessi dai nerazzurri a Torino sia in fase di costruzione della manovra che nella finalizzazione. Il peccato principale è stato soprattutto quello di non aver capitalizzato la grande superiorità avuta nel primo tempo sulla corsia destra, dominata da Denzel Dumfries.: si– TvPlay.it (LaPresse)L’esterno olandese, imprendibile per Nicolò Savona, ha crossato diversi palloniessanti tuttavia né Mehdi Taremi né Lautaro Martinez sono riusciti a sfruttarli a dovere.