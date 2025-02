Quotidiano.net - Riad sede del vertice Usa-Russia: così l'Arabia Saudita è diventata una potenza diplomatica

Roma, 18 febbraio 2025 - Sono in corso ai vertici internazionali che hanno come obiettivo dichiarato la tregua in Ucraina. E’ proprio nella capitaleche oggi si sono incontrate la delegazione americana è quella russa, per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa. Ma come mai l'è stata scelta comedi questi tavoli, e come è riuscita a ritagliarsi un ruoloimportante in materia di politica estera? Mohammed bin Salman Questa 'rivoluzione' ha un nome e cognome: Mohammed bin Salman. Si tratta del principe ereditario dell', ma considerato da molti analisti già come il leader di fatto del Paese. A lui i meriti di averne cambiato radicalmente - almeno all'apparenza - l'immagine. Innumerevoli i miliardi spesi per lo sviluppo economico e gli eventi internazionali, soprattutto quelli sportivi.