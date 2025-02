Panorama.it - Riad, iniziati i colloqui tra Usa e Russia. Tutti gli aggiornamenti

Leggi su Panorama.it

Nella giornata di ieri è andato in scena il vertice dei principali Paesi europei a Parigi. Convocato con urgenza da Macron, ha sostanzialmente ribadito l’impotenza del Vecchio continente nel nuovo scacchiere globale. Aveva ragione il vicepresidente Vance: l’Ue si sta sgretolando. Ma non sono i nemici esterni i primi responsabili, bensì fattori endogeni. Nella capitale francese non si è deciso nulla di rilevante. I Capi di Stato presenti hanno continuato a ripetere il leitmotiv di questi anni: va aumentato il budget da destinare alla difesa. Sì, ma poi? Sulle truppe da inviare a Kiev rimangono divisioni: Scholz, in piena campagna elettorale frena e si dice irritato dal dibattito; sulla stessa linea il polacco Donald Tusk. Mentre Keir Starmer è pronto a schierare contingenti in Ucraina. Oggi i riflettori saranno puntati sull’Arabia Saudita.