Ilfattoquotidiano.it - Revocata l’amministrazione giudiziaria della Giorgio Armani Operation, il Tribunale di Milano: “Percorso virtuoso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A poco meno di un anno dal provvedimento emesso nell’aprile del 2024, ildiha revocatonei confronti dispa, il ramo produzione di abbigliamento, maglieria, camiceria, calzature, borse dell’omonimo brand di moda, finita nel mirino dei pm diper gli omessi controlli contro lo sfruttamento dei lavoratori lungo la propria filiera. Per la procura la società non impediva il caporalato.Il decretoSezione misure di prevenzione arriva con un paio di mesi di anticipo rispetto alla scadenza di 12 mesi su richiesta dei legali dell’azienda e con il parere positivo dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone perchés avrebbe seguito un “” e riscoperto la “culturalegalità estesa a tutta la catena produttiva“, fa sapere il presidente deldi, Fabio Roia, in una nota.