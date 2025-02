Lanotiziagiornale.it - Revisionismi storici pure sulla strage di Ustica

Raccontano una realtà distorta sull’attentato di via Rasella. Omettono di dire che le vittime delle Fosse Ardeatine erano italiani, ebrei e antifascisti, scelti con la collaborazione della stessa polizia italiana.Da anni usano il Giorno del Ricordo come clava contro gli avversari politici, nel solco di quella che lo storico Emilio Gentile definiva la “defascistizzazione retroattiva del fascismo”. Tentano di riscrivere la storia riguardante ladi Bologna del 2 agosto 1980; il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, ha definito le sentenzecome un “teorema politico” volto a colpire la destra.Al Tg1 delle 13, andato in onda domenica, è stato dato spazio a un libro che continua a sostenere la tesi della bomba a bordo come causa della tragedia di. Il Tribunale di Palermo, nella sentenza del 10 settembre 2011, ha concluso che l’incidente fu causato da un missile o da una collisione in volo, escludendo la presenza di un ordigno esplosivo a bordo.