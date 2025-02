Lanazione.it - Rete off line, estenuante black out delle linee telefoniche mobili

PASSIGNANO Da mesi off-, a Passignano lanon va. I consiglieri comunali di opposizione di Passignano sul Trasimeno, Alessandro Moio (foto), Elisa Rampini, Ermano Rossi e Luigi Sessa, hanno espresso la loro preoccupazione per i numerosi disservizi registrati nelle, che stanno creando disagi significativi alla cittadinanza e alle attività commerciali. "Ormai da mesi - spiegano - si stanno verificando continui disservizi nelle comunicazioni, con un impatto negativo sui residenti e sulle imprese che si trovano in grave difficoltà nel poter svolgere le proprie attività quotidiane", e per questo chiedono "con urgenza una risposta chiara da parte dell’amministrazione comunale. Le segnalazioni che riceviamo evidenziano un quadro preoccupante, riteniamo opportuno che l’amministrazione comunale faccia sentire la propria voce ed esca da questo imsmo".