Respinti i domiciliari per Boeri e Zucchi | Ma divieto di giudicare concorsi pubblici

Niente arresti per Stefanoe Cino, come chiedeva la procura di Milano, ma le due archistar non potranno far parte delle commissioni giudicatrici nei. Il primo per un anno, il secondo per otto mesi. Dodici mesi di stop anche per Pier Paolo Tamburelli, ritenuto il “collettore” tra i due e gli studi Onsitestudio e Baukuh, vincitori del bando.È questa la decisione presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Luigi Iannelli, dopo gli interrogatori disposti in seguito alla richiesta dideiministeri che accusano i due architetti di turbativa d’asta e falso sul concorso per la progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria.Si tratta di un’opera da oltre cento milioni che sarà realizzata con i soldi del Pnrr.