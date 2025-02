Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, c’è il patto per lo scudetto”

: “, c’è ilper lo”">Dal rischio di crisi all’entusiasmo ritrovato. Ilha superato senza troppi danni la terza rimonta consecutiva subita contro la Lazio e, nonostante i tre pareggi di fila a febbraio, è riuscito addirittura ad aumentare il proprio vantaggio in classifica: +2 sull’Inter, caduta contro la Juventus e a sua volta in un periodo complicato della stagione.Come sottolinea Marco Azzi su, la stanchezza sta colpendo tutte le squadre, ma gli azzurri stanno dimostrando una capacità di resistenza notevole. Oggi, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, si presenteranno ancora da capolista, con la convinzione sempre più forte di poter lottare fino in fondo. Mancano 13 giornate al traguardo, tredici finali per la squadra di Antonio Conte, che continua a stringere i denti nonostante le difficoltà.