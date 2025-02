Sbircialanotizia.it - Report trimestrale Cisco Talos: aumentano gli attacchi alle applicazioni web Istruzione, Finanziario e Sanità i settori più a rischio

Leggi su Sbircialanotizia.it

Milano, 18 febbraio 2025 – Nel terzo trimestre del 2023 il 35% dell'attività di, la più grande organizzazione privata al mondo dedicata all'intelligence per la cybersecurity, si è concentrato nell’indentificare e contrastare gliinformaticiweb, in aumento di oltre il 10% rispetto al trimestre precedente. Il ransomware, pur confermandosi come . L'articologliwebpiù aè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.