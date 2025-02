Ilrestodelcarlino.it - Renzo Garavini è morto, una vita per la musica

Forlì, 18 febbraio 2025 – Tutti lo conoscevano come ’Il Cattivo’, ma chi ora ricorda lo storico fonicodomenica a 71 anni, ne rammenta soprattutto la generosità e la competenza. Chi ha fatto parte del mondo dellaforlivese non può non aver incrociato la sua strada con, tant’è che sui social in tanti lo stanno ricordando, da Moreno Lombardi e Giordano Musiani degli Arancia Meccanica, fino ad arrivare al cantautore Gabriele Graziani. Un pensiero gli è stato dedicato anche dal locale di corso Garibaldi Petite Arquebuse, dove ha lavorato a lungo (ma ha prestato i suoi servizi anche all’X-Ray).cominciò lavorando con la LEM di Rimini, e con loro partecipò come tecnico del suono a tantissimi grandi eventi, incluse diverse edizioni del Festival di Sanremo.