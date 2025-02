Laprimapagina.it - Rendez-Vous

VINCENZO CALAFIOREBisognerebbe averlo o trovarlo il coraggio di mettersi in disparte poiché è impossibile andarsene da questo mondo osceno, popolato di canaglie . un mondo in cui l’arrembaggio, l’appropriazione indebita, sono la normalità.Andare via da qui e cercare altrove la felicità se mai dovesse esistere, averne anche voglia di felicità, in caso rubarla, sottrarla a chi la detiene senza amore, e poterla accendere con un po’ di ironia, con un prospero d’ironia, quando la brutale volgarità degli altri stringe in gola.All’impiedi davanti a una finestra, vedo il vento piegare l’erba alta e alberi alti, disposti su due file lungo una strada che si perde negli occhi assieme alle immagini di sogni perduti.Mi guardo intorno, sto esattamente in mezzo a gente che è morta affondata, annegata nelle preoccupazioni di quattrini, ignorando la propria esistenza.