Cesenatoday.it - "Remigrazione" sui manifesti affissi in città, Avs: "Così si normalizzano idee discriminatorie"

Leggi su Cesenatoday.it

"Da alcuni giorni sulle plance pubblicitarie in via Canonico Lugaresi a Cesena sono presenti deidi Casapound sulla '', neologismo in voga nella galassia di estrema destra europea, volto a promuovere l’espulsione forzata delle persone non italiane". Lo afferma in una nota.