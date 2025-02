Juventusnews24.com - Regolamento Campionato Nazionale Under 16, come funzionano le fasi finali della competizione: il regolamento che interessa anche alla Juve

di Fabio Zaccaria16, focus susi svolge il torneo e quali potrebbero essere le prossime sfidantintus di Grauso: tutte le info dettagliateQuando ormai mancano 8 giornate al termine dei gironi eliminatori e lantus16 si ritrova stabilmente in vettaclassifica di appartenenza, in attesa del big match contro il Bologna, occorre spiegare il funzionamento dellesuccessive. Prima però urge, per introduzione, esplicare la suddivisione iniziale delle squadre nei 3 gironi( A, B e C). Al16 serie A e B partecipano ben 40 società, metà appartenentimassima categoria, metà a quella immediatamente inferiore. Ecco di seguito ildel16.Il totale delle società viene suddiviso in 3 gironi: A e C da 13, B da 14.