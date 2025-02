Corrieretoscano.it - Regionali Toscana 2025, vertice centrodestra: “Coalizione indissolubile”

Leggi su Corrieretoscano.it

Riunione tra i coordinatoridi Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati*dia Firenze per le elezionida cui Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Forza Italia e Noi Moderati escono con un comunicato “, al lavoro per la”.Ma nel comunicato il nome del candidato presidente della “” non c’è.Unall’indomani di Elena Meini, capogruppo Lega in Consiglio regionale annunciata candidata presidente per il partito di Salvini. Dopo che da tempo Fratelli d’Italia ha annunciato candidato presidente di partito Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia bis eletto con una lista personale più forte dei partiti che lo hanno sostenuto.E mentre si attende anche un candidato presidente annunciato da Forza Italia, che potrebbe essere lo stesso coordinatore regionale Marco Stella, ecco la nota diramata dopo ildei coordinatoridelin