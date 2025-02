Ilrestodelcarlino.it - Reggiana L’attacco non punge da un mese. Tocca ai centrocampisti travestirsi da bomber

Sgombriamo subito il campo dalla teoria ‘I gol si pagano’ che va per la maggiore nell’ambiente granata e che starebbe a significare che la, avendo un budget ridotto, non può permettersi un attaccante prolifico. La Juve Stabia, per esempio, ha pescato Adorante (12 reti) a gennaio 2024 dalla Triestina, il Cesena si è costruito in casa Cristian Shpendi (10), il Mantova neopromosso si è affidato all’esperienza di Mancuso (8) e pure il Cittadella, con Pandolfi a quota 6, ha un profilo ‘fai da te’ che ha fatto più reti degli ‘avanti’ granata. La verità è che per la seconda stagione consecutiva dal mercato non è arrivato un centravanti in grado di finalizzare la manovra, più o meno sempre discreta, che la squadra riesce a mettere insieme. Una parte consistente del tesoretto estivo è stato speso dal ds Pizzimenti per Stulac e Marras che sono ormai comparse sbiadite.