Recanatese. "Preso un buon punto contro l’Avezzano»

Il pareggio di domenicafa subito balzare alla mente la vecchia questione, spesso tirata in ballo, del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Probabilmente la questione va vista sotto un’altra prospettiva, ossia quella delcomunque messo in saccoccia, con determinazione e carattere, in uno sdiretto nel quale poi le cose stavano girando nel verso decisamente sbagliato. Compito, arduo, dell’allenatore risolvere la problematica delle amnesie che purtroppo si ripetono con regolarità ma "rimediare" ed anzi sfiorare la vittoria non è stata una bazzecola, tanto più considerando che davanti c’era una compagine magari tecnicamente non irresistibile ma pimpante ed insidiosissima nel suo terzetto offensivo nel quale ha brillato Amadou Konatè, talento di nazionalità spagnola classe 2002, proveniente dal Sangiuliano City.