Recalcati | I genitori di oggi sono preoccupati di farsi amare dai figli ma il fallimento e lo smarrimento sono momenti formativi

Leggi su Orizzontescuola.it

Lo psicanalista Massimo, ospite di "In Mezz'ora" su Rai 3, analizza il disagio giovanile, sottolineando la difficoltà delle nuove generazioni a trovare il proprio posto in un mondo percepito come ostile. "Se il mondo è competizione selvaggia, violenza e catastrofe, la vita tende a richiudersi", afferma. "È una nuova forma di melanconia, una rottura dei rapporti col mondo".L'articolo: “Idididai, ma ile lo” .