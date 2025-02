Lopinionista.it - “Rebus Bansky”, dall’arte nascono le canzoni: intervista al cantautore Andrea Del Monte

MILANO – Dopo l’uscita dell’album “” abbiamoto ilDelperché, come dice lui stesso, “le”. Ecco la nostra chiacchierata con l’artista.“Banksy”, un disco libro dedicato alle opere di questo artista inglese. Da dove nasce l’idea?“Oltre ovviamente ad essere colpito dalla sua arte, sono stato colpito in particolare dal messaggio delle sue opere e la sua attenzione verso le minoranze. Oggi ne abbiamo bisogno più che mai. Da lì sono nate leche ho scritto in collaborazione di importanti poeti italiani ispirate proprio al messaggio delle opere del writer inglese.le”.Ci sono anche collaborazioni musicali illustri nel disco. Puoi parlarcene?“Certo. Tra le collaborazioni ci sono musicisti della scena musicale italiana ed internazionale: John Jackson storico chitarrista di Bob Dylan con cui collaboro da molti anni, Fernando Saunders storico produttore e bassista di Lou Reed, Ezio Bonicelli violino e chitarra dei CCCP e Giovanni Lindo Ferretti e Roberto Cardinali chitarrista nella colonna sonora del film di Sorrentino ‘Parthenope’.