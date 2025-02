Napolitoday.it - Realizzazione di passerelle e pedane per la fruizione libera del mare a Napoli: cosa prevede il Pua per la linea di costa

Leggi su Napolitoday.it

"Un lavoro approfondito, che ha anche una forte valenza politica in un momento in cui i temi della fruibilità delladie dell’accesso alsono fondamentali per il rilancio turistico della città". Così il presidente Massimo Pepe ha definito la bozza di deillustrata nel corso.