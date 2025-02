Sport.quotidiano.net - Real-Man City, Guardiola: “Possibilità minime di vincere al Bernabeu”. Ancelotti: “Non sono d'accordo”

Madrid, 18 febbraio 2025 – Mancano poco più di ventiquattr'ore alla gara di ritorno del playoff più atteso, quello tra ilMadrid die il Manchesterdi. La gara di andata, giocata lo scorso 11 febbraio all'Etihad Stadium, ha visto ilMadrid imporsi con il risultato di 3-2. I blancosandati per ben due volte in svantaggio: la prima al 19' a seguito del rigore di Haaland, pareggiato da Mbappé al 60', e poi all'80' nuovamente con il norvegese. Anche questa volta i blancos hanno trovato il pari (con Brahim Diaz all'86'), e al 92'addirittura passati in vantaggio con Bellingham, che ha chiuso la partita. Fin dall'inizio ManchesterMadrid si è giocata anche fuori dal campo, con i tifosi dei citizens che hanno ricordato a Vinicius il fatto di aver perso il Pallone d'oro nello “spareggio” finale con Rodri, con lo stesso brasiliano che nel post partita ha invitato i sostenitori degli Sky blues a pensare più alla propria squadra che a provocare i giocatori delle altre squadre.