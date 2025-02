Sport.periodicodaily.com - Real Madrid vs Manchester City: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League 2024/2025. Si riparte dal 2-3 dell’andata per gli spagnoli, ma la forza delle due squadre fa sì che si riparta da zero annullando ogni pronostico.vssi giocherà mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Bernabeu.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI Blancos si presentano a questo appuntamento con una una certa discontinuità. Nelle ultime cinque partite di campionato hanno ottenuto due vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Ben diverso il discorso in Champions League, dove la squadra di Ancelotti ha mostrato la solita autorevolezza collezionando 5 vittorie in 8 partite. I Citiziens stanno reagendo ad un inizio di stagione non proprio brillante. Le ultime cinque partite hanno visto la squadra di Guardiola ottenere 3 vittorie e 2 sconfitte, mentre più difficoltoso è stato il cammino nel girone unico di Champions League dove la qualificazione al playoff è arrivata in extremis, in virtù del 22esimo posto ed appena 11 punti.