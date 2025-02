Zonawrestling.net - Raw 17.02.2025 New qualifiers

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Spectrum Center di Charlotte, North Carolina. Lo show inizia con Sami Zayn che raggiunge il ring. Dice che sono state un paio di settimane difficili per lui e dà il benvenuto a Monday Night Raw. Era in riabilitazione, doveva pensare alla sua storia con Kevin Owens, poi dice che nessun’altra superstar ha un legame così potente e importante dall’inizio delle proprie carriere come lui e Owens. Dice che ovviamente ci sono stati un sacco di tradimenti e di perdoni nella loro storia, ma questa volta non c’è modo di perdonare o dimenticare perché è stato diverso. Dice che questa volta non si trattava di inviare un messaggio o del fattoche Owens volesse andare avanti, ma piuttosto di voler porre fine alla sua carriera.