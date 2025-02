Ilrestodelcarlino.it - Rapina al bancomat con la scacciacani, condannati i due aggressori

Nel giro di 24 ore avevano commesso unae ne avevano tentata una seconda. Ieri uno dei duetori, un 23enne ha patteggiato la pena a due anni di carcere, pena sospesa. Per l’altro, invece, 29enne ed esecutore ‘materiale’ dei colpi è arrivata la condanna in abbreviato a due anni e dieci mesi. Per i due, uno difeso dall’avvocato Claudia Marchesi e il complice dalla collega Antonietta Sghedoni, la pubblica accusa aveva chiesto una condanna a tre anni di carcere. L’accusa per gli imputati, italiani e incensurati era quella diaggravata in concorso: con una finta arma in pugno avevano avvicinato la vittima, una 47enne che aveva appena prelevato 150 euro allo sportello, minacciandola e facendosi consegnare il denaro. Il giorno successivo, poi, avevano tentato dire un dipendente dell’Hotel Sant’Eusebio, a Spilamberto.