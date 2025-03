Lookdavip.tgcom24.it - Rania di Giordania nonna bis: in ospedale… con il look da infermiera

Una famiglia normale: è questo il pensiero che viene alla mente nel guardare le dolci immagini social didi. Pochi giorni fa la Regina è diventataper la seconda volta. La figlia Iman infatti ha avuto una bambina, Amina, dal marito, Jameel Alexander Thermiotis. Gli scatti in clinica profumano di normalità ma ilè studiatissimo. La lieta novellaLo scatto per l’annuncio della gravidanzadiaveva annunciato la bella notizia solo il 24 gennaio, con una foto evocativa pubblicata su Instagram. “Due è una coppia, tre è una benedizione” si leggeva nel post social. La foto immortalava Iman, secondogenita della Regina e di Abdullah II, in spiaggia al tramonto, di profilo, con il pancione pronunciato. Di fronte a lei, il marito, Jameel Alexander Thermiotis.