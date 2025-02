Ilgiorno.it - Raid al distributore. Tagliano la colonnina del self-service. Poi fuggono con la cassa

CAVA MANARA (Pavia)Ieri pomeriggio gli operai erano al lavoro per riparare ladel. AlEni sull’ex Statale 35 “dei Giovi” a Cava Manara, fra Tre Re e il ponte sul Po di Mezzana Corti-Bressana Bottarone, ignoti ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica e ieri. Erano circa le 3 quando le telecamere dell’impianto di videosorveglianza hanno ripreso due uomini, incappucciati, avvicinarsi a piedi e tagliare con un flessibile ladel. Le immagini sono state acquisite dai carabinieri, chiamati sul posto quando il furto è stato scoperto, ma i malviventi erano evidentemente consapevoli di essere ripresi e non solo sono entrati in azione a volto coperto, ma hanno anche lasciato fuori dal raggio d’azione delle telecamere l’auto o il furgone, con magari anche un terzo complice a fare da autista, sul quale hanno con tutta probabilità caricato il bottino.