"Ragazzi, fatevi avanti per il Servizio civile". Prorogate le iscrizioni

Sono statefino a giovedì 27 febbraio, ore 14, lealuniversale che, anche quest’anno, è possibile svolgere all’interno del Comune e non solo. "Ritengo sia una grande opportunità di crescita personale, un’occasione per stare vicino a chi ha bisogno e per dedicarsi alla propria comunità", ha detto il sindaco Andrea Biancani lanciando l’ultimo appello ai giovani prima della chiusura del bando di selezione. Lo abbiamo scritto domenica: pochi giovani sono attratti da questa esperienza. "Le varie realtà del territorio desiderano trovaree ragazze volenterosi di fare un’esperienza a contatto con gli enti, persone e volontari di diversi settori. Da un lato serve ai giovani come esperienza di vita ma, dall’altra parte, le stesse associazioni hanno bisogno di volti freschi capaci di dare un contributo portando energie nuove e ulteriore slancio.