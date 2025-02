Thesocialpost.it - Ragazza di 27 anni trovata morta nel bosco: il mistero del corpo spostato

Ilsenza vita di una giovane italo-brasiliana è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica in una zonasa a Carate Brianza, lungo l’argine alto del fiume Lambro. I primi accertamenti escluderebbero una morte violenta, ma restano ancora molti interrogativi sulle circostanze del decesso della 27enne senza fissa dimora, conosciuta ai servizi per le dipendenze.Leggi anche: Orrore in Italia: spunta un cadavere nel lago, il drammatico ritrovamentoIndagini in corso, possibile spostamento delLa posizione del cadavere, ai margini di un sentiero che parte dal parcheggio di un ristorante, ha sollevato dubbi tra gli inquirenti. Non si esclude che la morte possa essere avvenuta altrove e che ilsia stato successivamentee abbandonato nella vegetazione. Su questo punto gli investigatori della compagnia carabinieri di Seregno stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima.