Primacampania.it - Ragazza contesa e appuntamento davanti al pub. Carabinieri fermano 18enne per tentato omicidio

Leggi su Primacampania.it

TORRE DEL GRECO – “DV STAI!” – “VEDIAMOCIAL PUB”. Iniziano così i messaggi social tra due ragazzi di Torre del Greco. Manca poco alla mezzanotte e i protagonisti di questa vicenda che poteva finire in tragedia hanno 18 e 20 anni.Tra i due c’è una fidanzatinache ha lasciato ilper il ragazzo più grande. Il giovane appena maggiorenne non accetta la fine di questa relazione e pretende dal rivale che si vedano. Il 20enne accetta di incontrarsi ed è proprio sul marciapiede dall’altro lato rispetto a quel locale – in presenza di altri ragazzini – che avviene la discussione. Il litigio si trasforma in pochi minuti in zuffa e infine termina in aggressione. Ilimpugna un’arma e sferra 4 fendenti al ragazzo. Il colpo più importante raggiunge il polmone.Interviene il proprietario della paninoteca che ha visto i tafferugli da lontano.