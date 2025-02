Ilgiorno.it - Raffaele Mascia, chi è il figlio del fornaio arrestato: "È la legge della strada". Un delitto in due minuti e mezzo, sei colpi di pistola a segno

Milano, 18 febbraio 2025 – Lo scambio di battute che si fa via via più animato. Il ragazzo che va nel retrobottegapanetteria, una sorta di soppalco che spesso usa per dormire. Ne esce dopo un minuto econ lain pugno e rientra nella panetteria del padre. Passa un altro minuto, e si sentono gli spari in rapida successione. Sono sei in totale, tutti a: quattroscono tra addome e fianco il 49enne ucraino Ivan Disar, uccidendolo; gli altri due feriscono il ventiseienne connazionale Pavlo Kioresko, ora fuori pericolo dopo essere stato operato al San Carlo. Poi la fuga nel cortile condominiale e da lì in, con lanascosta nella cintola dei pantaloni. Ecco la sequenza deldi piazzale Gambara, Il protagonista è il ventunenne, fermato per omicidio dagli investigatoriSquadra mobile e portato a San Vittore.