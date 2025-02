Agi.it - Quinto giorno di ricovero per Papa Francesco "notte tranquilla" al Gemelli

AGI - È ildiper. La quartaè trascorsa in modo tranquillo. Al Pontefice è stata rimodulata la terapia dopo gli esami e gli accertamenti che hanno dimostrato "un quadro clinico complesso" dovuto a "una infezione polimicrobica delle vie respiratorie". La sua degenza al decimo piano dell'Ospedalesi preannuncia più lunga del previsto.è "di umore buono", ha sottolineato ieri il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni, e nonostante il, non vuole trascurare alcuni suoi "impegni", quali la quotidiana video chiamata alla parrocchia di Gaza, intorno all'ora di cena, per esprimere la propria vicinanza alla popolazione e alla comunità cattolica.