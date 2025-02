Terzotemponapoli.com - Questo Napoli, dopo il mercato…Parla Marchetti

Ha parlato soprattutto delil giornalista di Sky Sport Lucaa Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Il fatto che ilabbia preso due volte un gol allo scadere non va ad alterare nulla del giudizio sugli azzurri: alle volte si vince allo scadere, altre volte si prende gol. Dobbiamo ricordare che si gioca sempre contro avversari che lottano per qualcosa: all’Olimpico, la squadra partenopea ha incontrato la Roma e la Lazio che sono squadre valide tecnicamente. I tre pareggi sono maturati in modo diverso. Certamente quello maturato con l’Udinese può lasciare maggiormente l’amaro in bocca. E’ arrivato contro una squadra più abbordabile sulla carta”. Lazio-, tre giorni“Con la Lazio ilha dato una grande risposta, Conte si è mostrato un trasformista, in grado di adattarsi alle difficoltà del momento e a correre ai ripari.