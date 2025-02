Ilfattoquotidiano.it - Quello di Sofia Stefani è un femminicidio ma sul significato del termine regna spesso confusione

Ieri si è aperto il processo a Giampiero Gualandi imputato per aver sparato, il 16 luglio del 2024, al volto di, uccidendola. Il delitto avvenne nella sede della polizia municipale di Anzola Emilia. Oggi c’è molta rabbia e indignazione per la decisione della Corte d’Assise di Bologna di escludere, accogliendo le richieste dei legali difensori di Gualandi, i centri antiviolenza e le associazioni che si volevano costituire parte civile: la Casa delle donne di Bologna, Udi, Malala, Mondo Donna ed SOS Donna. La motivazione? Secondo Pasquale Liccardo, presidente della Corte: “Le condotte non permettono allo stato degli atti di ricondurre il fatto alla definizione di, mancando qualsiasi riferimento alla lesione della sfera di autodeterminazione della donna, ad atti di maltrattamento, discriminazione e prevaricazione o ad atti tipici della violenza di genere”.