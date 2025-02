Terzotemponapoli.com - Quel Como-Napoli…Parla il protagonista Francesco Palo

A Kisskissnapoli.it ha parlato, ex calciatore che esordì acon la casacca del Napoli e in Serie A il 10 maggio 1981. Andando inoltre a segno.Di seguito le sue dichiarazioni. “Ero nella rosa della prima squadra del Napoli, poi mancavano due o tre partite alla fine, s’infortunarono Capone e Speggiorin. Ero in panchina a. La squadra partenopea doveva vincere per forza per lottare ancora per lo scudetto. Mancava mezz’ora alla fine della gara, eravamo sullo 0 a 0. Mi chiamò il massaggiatore Carmando e mi disse ‘riscaldati’. Già sapevo che sarei entrato perchè era una gara bloccata a centrocampo. Uscì Musella ed entrai al suo posto. Giocai benissimola mezz’ora, mi marcava Galia”.Campionato 1980-’81: non solo Juventus e Roma per il tricolore, anche il Napoli. “Azione a centrocampo, andai incontro, scaricai la palla a Krol, Damiani servì Celestini che fece un tiro cross molto forte.