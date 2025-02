Anteprima24.it - Quasi un chilo di marijuana in casa: giudizio immediato per un 36enne

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Benevento ha disposto ilper Szabo Alexandru, cittadino romeno di 36 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, sottoposto per questo procedimento alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dovrà comparire in aula il prossimo 15 aprile dinanzi alla giudice Francesca Telaro.Ilera stato arrestato il 23 dicembre 2024, quando i Carabinieri del NOR di Benevento avevano rinvenuto nella sua abitazione 950 grammi di, suddivisi in tre involucri. La quantità e il confezionamento della sostanza hanno fatto escludere l’uso esclusivamente personale, portando così all’accusa di detenzione ai fini di spaccio ai sensi dell’articolo 73 del DPR 309/9Dopo l’interrogatorio dell’indagato, il Pubblico Ministero Flavia Felaco ha richiesto il, ritenendo la prova della colpevolezza evidente e tale da non rendere necessarie ulteriori indagini preliminari.