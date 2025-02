Notizie.com - Quarto incidente aereo in tre settimane: velivolo si ribalta in Canada nella tempesta, cosa sappiamo finora

Undella Delta Air Lines si èto all’arrivo all’aeroporto Pearson di Toronto, in: il bilancio al momento è di 18 persone ferite.nel nord America in tresiin(ANSA FOTO) – Notizie.comLe autorità aeroportuali hanno fatto sapere che tutte le 80 persone a bordo delsono sopravvissute. I feriti hanno riportato lievi contusioni. Il volo era partito da Minneapolis ed ha provato l’atterraggio intorno alle 14 e 15 di lunedì a Toronto.In quel momento stavano soffiando raffiche di vento ad oltre 60 chilometri orari. Sull’è comunque stato aperto un fascicolo d’inchiesta. Le immagini che stanno circolando in queste ore mostrano il Mitsubishi Crj-900Lr capovolto sulla pista innevata mentre i soccorritori intervengono con getti d’acqua.