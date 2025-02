Secoloditalia.it - Quarticciolo assediato da pusher, occupanti abusivi e malviventi: l’ultima rapina finisce con un agente accoltellato

sotto assedio: un quartiere che si rivela a ogni giorno che passa un presidio della criminalità in azione su più fronti: dalla droga alle rapine, passando per le occupazioni abusive di immobili. Una realtà difficile su cui le forze dell’ordine stanno intervenendo a più riprese – e a distanza ravvicinata – che non risparmia loro la dura controffensiva deiin servizio effettivo e permanente h24 e che, all’occorrenza, sfodera coltelli e ricorre a ogni mezzo a sua disposizione per contrastare i tutori della legalità in azione per la sicurezza dei cittadini, fossero anche i morsi., il quartiere della capitale sotto assedio die criminaliSì: sembra assurdo e legato a una brutalità ancestrale, eppure succede anche questo al. O meglio, è accaduto ieri, nello spazio di un supermarket di zona.