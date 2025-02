Fanpage.it - Quanto costa un appartamento a Porta Nuova, il quartiere di Milano dove ha preso casa il pilota di F1 Lewis Hamilton

Leggi su Fanpage.it

Per ildi Formula 1si avvicina il debutto in Ferrari, previsto per il prossimo marzo. In preparazione, il campione sta studiando italiano e ha comprato, neldi. Un bilocale qui può arrivare are anche 418mila euro.