Quanti soldi perde il Milan con l’eliminazione dalla Champions League | ecco il bonus per gli ottavi

Doveva essere una partita da giocare “come una finale”, per usare le parole di Zlatan Ibrahimovic. L’animo arrembante delè durato però trentasei secondi, il tempo di permettere a Santiago Gimenez di firmare l’1-0 contro il Feyenoord, la sua ex squadra. Poi a San Siro il ritmo è calato, ma la svolta ha preso la forma di un cartellino rosso sventolato da Marciniak all’indirizzo di Theo Hernandez. In dieci uomini la squadra rossonera ha subìto l’1-1 di Carranza, che ha permesso agli olandesi di festeggiare una storica impresa a San Siro. La società olandese stacca il pass per glie può anche passare all’incasso.GUADAGNA IL FEYENOORDLa qualificazione aglidi finale divale undici milioni. Una somma non indifferente, una beffa in più per unapparso in controllo del match per almeno un tempo.