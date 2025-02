Ilgiorno.it - Quanti rischi per chi si fida degli influencer

Razzante* I consumatori cercano spesso sui social consigli utili per gli acquisti e finiscono per lasciarsi abbindolare dagli. La domanda cruciale da farsi riguarda il modo in cui i messaggi veicolati attraverso i post vengono in realtà percepiti dagli utenti. Non sempre quei messaggi sono trasparenti. Occorre vigilare, anche perché l’utilizzo prolungatosmartphone e la crescentetà di tempo che le nuove generazioni dedicano ai social li mette in condizione di finire più facilmente preda di inganni e raggiri. La verità è che non tutti gli utenti sono così avveduti e in grado di riconoscere quando un contenuto è pubblicitario e quindi condizionato da finalità commerciali. Ne è consapevole Codici, associazione di tutela dei diritti dei consumatori che ha pubblicato una guida per aiutare gli utenti ad orientarsi nel mondo dei social.