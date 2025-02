Oasport.it - Quante posizioni guadagna Nardi nel ranking ATP? Che salto con la vittoria a Doha: è in scia a Fonseca!

Luca, partito dalle qualificazioni, è approdato agli ottavi di finale dei Qatar Open 2025 di tennis: l’azzurro sta provando a continuare a scalare ile con le tre vittorie consecutive ottenute aha giàto 75 punti.L’azzurro non scarterà punti lunedì prossimo, ma dato che aha superato le qualificazioni ed il primo turno, ha già scalato ben 8nella classifica virtuale:lunedì scorso era 85° in graduatoria, a quota 674, ma quest’oggi è salito a quota 749, diventando 77°.Approdando ai quarti l’azzurro salirebbe a quota 799, al 70° posto, mentre con la qualificazione in semifinale, invece,si porterebbe a 899, in 64ma posizione. La scalata di Lucapotrebbe proseguire ancora: con l’approdo in finale si isserebbe a quota 1029, in 55ma piazza, infine con ladel torneo balzerebbe a 1199, al 45° posto virtuale.