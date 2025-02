Ilfattoquotidiano.it - Quando torna l’ora legale? Quest’anno le lancette si spostano prima: ecco quando vanno tirate avanti di un’ora

Manca poco al cambio del2025 arriverà in anticipo rispetto allo scorso anno: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, infatti, dovremo spostare ledi, dalle 2:00 alle 3:00. Si dormiràin meno, è vero, ma si guadagneràdi luce in più alla sera, con un conseguente risparmio sui consumi energetici.Il passaggio dalsolare al, infatti, permette di sfruttare al massimo la luce naturale, ritardando l’accensione delle luci artificiali in case e uffici. Un vantaggio non da poco, soprattutto in un periodo di rincari energetici. Ma quanto si risparmia, concretamente, con? Secondo i dati forniti da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, nel 2024 il passaggio alha portato a un risparmio di ben 340 milioni di kWh per il sistema elettrico italiano.