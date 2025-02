Oasport.it - Quando parte Jonathan Milan nella cronometro dell’UAE Tour: orario preciso, n. di pettorale, tv

Leggi su Oasport.it

Seconda tappa2025: si ridopo la bellissima vittoria in volata didi ieri che gli ha regalato la prima maglia di leader in una corsa che sta diventando sempre più prestigiosa e vede la presenza di diversi corridori di un certo spessore al via, su tutti di Tadej Pogacar.Il favorito numero uno, visto anche un percorso completamente pianeggiante e da cronoman veri e propri, sarà il britannico Joshua Tarling, in grado di esprimersi al meglio proprioc’è da spingere grandi rapporti e viaggiare al massimo dell’aerodinamicità. Occhio però anche a Tadej Pogacar che proverà a prendersi la maglia di leader, comecercherà di difenderla.Guarda l’UAEsu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese.La seconda tappasarà trasmessa in tv per gli abbonati su Eurosport 2 dalle 10.