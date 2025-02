Puntomagazine.it - Qualiano: di nuovo in condizioni indecenti la fontana di Piazza Rosselli

Dipreda della sporcizia e di una strana schiuima ladi– Una nuova segnalazione è giunta in redazione oggi. Questa volta si tratta delladiche da oltre una settimana è in una condizione di sporcizia indecente.Addirittura è comparsa una strana schiuma sulla superficie dell’acqua. Un’opera costata oltre 65mila euro alla quale non si riesce in alcun modo a darle dignità. Il video non ha certo bisogno di commenti.Possibile che non vi sia una squadra di manutentori per questo tipo di problema? Possibile che non si riescano a schedulare interventi periodici di pulizia? Questi gli interrogativi che non si arrendono a pretendere una città decorosa.Si tratta di un’opera che avrebbe dovuto aumentare il decoro della città, ma che nella condizione in cui versa non fa altro che abbassarlo e dare un’immagine di degrado di