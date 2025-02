Lettera43.it - Quali sono le cinque classiche monumento del ciclismo

Con la Milano Sanremo del 22 marzo prossimo si aprirà la stagione delledelappuntamenti cruciali per i corridori, in grado di scandire i tempi di ogni annata, come i grandi giri a tappe. Si tratta appunto della Milano Sanremo, del Giro delle Fiandre, della Parigi-Roubaix, della Liegi-Bastogne-Liegi e del Giro di Lombardia.LedelLa Milano SanremoConosciuta come la Classicissima di Primavera o solo come Classicissima, la Milano Sanremo apre la stagione delle. Originariamente la data della corsa era stata fissata per il 19 marzo, nel giorno della festa di San Giuseppe, e per questo per decenni si è svolta il sabato più vicino alla celebrazione. Un’usanza mantenuta tutt’ora, con la 116esima edizione che si terrà il 22 marzo 2025.