Putin pronto a parlare con Zelensky? L’apertura dal Cremlino | le ultime condizioni di Mosca

Un’apparente apertura alle trattative di pace tra Russia e Ucraina: il leader delVladimirsarebbe disposto a negoziare direttamente con Kiev. È quanto ha comunicato alla stampa il portavoce del presidente Dmitry Peskov, nello stesso momento in cui ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio sono seduti uno di fronte all’altro al primo tavolo di negoziazioni in Arabia Saudita. Non si puòperò di disponibilità totale al dialogo, perchéle suele chiarisce fin dall’inizio. A partire dal no secco all’ingresso di Kiev nella Nato, fino a rimarcare – per l’ennesima volta – che il potere del presidente ucraino Volodymyrnon sarebbe legittimo.Leposte daInnanzitutto, per quanto sarebbe stato «lo stesso» a dirsi, Peskov ha specificato che le trattative devono essere percepite dalcome «necessarie».