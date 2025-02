900letterario.it - ‘Purgatorio’, l’esistenza deragliata di Ilaria Palomba

Leggi su 900letterario.it

Anche la vita diraccontata in Purgatorio è un passaggio: dalla morte alla vita. Dal buio alla luce. Ma non si tratta di una vera e propria resurrezione. Di sicuro non è stato un percorso facile. Iniziato con lunghi mesi di degenza ospedaliera durante i quali a farla da padrone è stato il dolore, provato fin dal primo risveglio in ospedale, nel «ventre del Leviatano», uno «spazio liscio tra terra e cielo, un Purgatorio»L'articolodiproviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.