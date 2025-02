Tpi.it - Pupo: “Nel 2010 io, Emanuele Filiberto e Luca Canonici vincemmo Sanremo, ma la Rai disse No”

sostiene che l’esito del Festival difu truccato. Secondo il cantautore – all’anagrafe Enzo Ghinazzi – in base ai voti espressi dal pubblico e dalla giuria demoscopica, avrebbe vinto il trio composto da lui stesso,di Savoia e, tuttavia, sarebbe stato convinto dalla Rai a fare un passo indietro, cedendo il primo posto a Valerio Scanu.“Noi avevamo stravinto il Festival ed io, che all’epoca avevo un contratto di esclusiva da conduttore con la Rai, per non entrare in conflitto con quest’ultima, mettendo così a rischio l’accordo che c’era, accettai il compromesso di arrivare secondo. Le modalità con le quali poi questo avvenne, non le ho mai sapute”, scrivein una lettera a Dagospia.Già in passato il cantautore aveva evocato la tesi del complotto.