PSV-Juventus il pronostico di Champions League | quota interessante sui corner

Ad un settimana dalle gare d’andata sono pronte a tornare protagoniste le coppe europee per tre giorni di spettacolo che permetteranno di capire quali formazioni vinceranno i rispettivi playoff qualificandosi agli ottavi di finale. Il programma di mercoledì 19 febbraio vedrà scendere in campo anche la, che affronterà il PSV Eindhoven al Philips Stadion, provando a difendere il 2-1 di Torino.Gli olandesi non hanno reagito nel migliore dei modi alla sconfitta patita all’Allianz Stadium, pareggiando 2-2 in campionato grazie ad un gol in extremis di Isaac Babadi, che ha evitato il ko casalingo con l’Utrecht. Soprattutto tra le mura amiche però il PSV resta una squadra temibile, che darà fondo a tutte le proprie qualità per cercare di ribaltare la situazione.che dunque non dovrà farsi sorprendere dalla formazione di Bosz, scendendo in campo con la corretta attenzione che si è vista negli ultimi match.