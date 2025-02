Juventusnews24.com - PSV Juve, bianconeri in partenza da Caselle: inizia la missione Champions League – VIDEO

di RedazionentusNews24PSVindala, domani il ritorno dei playoff –(Marco Baridon inviato all’aeroporto di) – Lantus partirà tra poco dall’aeroporto di Torino-in direzione Eindhoven, dove domani iaffronteranno il PSV di Peter Bosz nella sfida valevole per il ritorno dei playoff di.La #ntus è partita daper l’Olanda ???? ?Convocato #Cambiaso ??Non ce la fa #DouglasLuiz. Out i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal oltre a Kalulu, Adzic e Alberto Costa (fuori dalla lista UEFA) ? @BaridonMarco #?? #Psvpic.twitter.com/nKLMqNZUJs—ntusNews24.com (@junews24com) February 18, 2025Queste le immagini raccolte dantusnews24 delladella squadra di Thiago Motta per l’Olanda.